Neckarstadt-West: Kampf für die Kinder im Stadtteil

Mannheim..Die Ausstrahlung der ZDF-Doku „37 Grad“ über die Neckarstadt-West hat in der vergangenen Woche teilweise zu viel Unmut geführt (wir berichteten). Nicht nur bei der Stadt Mannheim, sondern auch bei zahlreichen Initiativen und Projekten, die in der Sendung nicht berücksichtigt wurden.

Eines dieser Projekte ist der Campus Neckarstadt-West. Als Teil der Initiative Lokale Stadterneuerung (LOS) der Stadt Mannheim soll er die Lebenssituation und die Bildungschancen der Kinder im Stadtteil verbessern. Entstanden ist die Idee im Initiativkreis Neckarstadt-West, einem Zusammenschluss von engagierten Mannheimer Bürgern.

Unter ihnen ist Konrad Hummel, (unter anderem) ehemaliger MWSP-Geschäftsführer. „Es gibt Angebote in der Neckarstadt, aber das sind lauter Inseln“, erläutert er, „mal für zehn, mal für 15 Kinder. Die sind alle gut und sicher auch effektiv, aber wir haben in der Neckarstadt rund 600 Kinder im Grundschulalter. Da müssen wir größer denken.“ „Es ist ein Jammer, dass die Kinder in der Neckarstadt einfach nicht die gleichen Chancen haben wie andere“, findet Ulla Hofmann, die in dem Stadtteil aufgewachsen ist und sich auch im Initiativkreis engagiert.

Nachdem die Stadt die Initiative LOS in die Wege geleitet hatte, war eine strukturelle Lücke deutlich geworden: Die Ganztagesbetreuung fehlte. Zwar soll die Humboldtschule zur Ganztagsschule umgerüstet werden, diese wird aber voraussichtlich erst 2025 fertig sein. Deshalb setzte das Jugendamt unter Leitung von Klemens Hotz ein Team in Gang, unterstützt durch den Initiativkreis.

Die Initiative stieß bei der Stadt Mannheim auf offene Ohren, zumal der Campus sich bestens in LOS eingliedern lässt. Zur Kinder- und Jugendförderung im Rahmen von LOS gehört auch der im November eingeweihte „Kinderweg“, der mit lila Fußspuren die Wege zu Schulen und Freizeiteinrichtungen kennzeichnet und die Orientierung erleichtert.

„Um möglichst frühzeitig die Kinder zu stärken, soll unter dem Titel „Campus Neckarstadt West“ Grundschulkindern – neben den regulären Bildungsangeboten von Schulen –ein strukturiertes Nachmittagsangebot als gemeinsames Projekt von schulischen und außerschulischen Partnern etabliert werden“, heißt es aus dem Bildungsdezernat.

Gestartet ist der Campus im Februar mit einer Gruppe von 25 Kindern. Allen Beteiligten sei am Anfang klar gewesen, dass ein solches Angebot freiwillig sei, bei Eltern, Lehrern und Schülern auf Zustimmung stoßen und deshalb in kleinen Schritten angefangen werden müsse, so Hummel. Dies sei, so eine Bilanz des Jugendamts, in wenigen Wochen sehr erfolgreich gelungen.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen im Bürgerhaus am Neumarkt können Schüler der Humboldt- und der Neckarschule unterschiedliche Bildungs- und Freizeitangebote wahrnehmen. Das reicht von Hausaufgabenhilfe bis zu Sport, Theater oder Musik, zum Beispiel über den Verein Neckarstadt Kids. Weitere Partner sind aktuell der Rotary-Club, das Bürgerhaus Neckarstadt-West, die Stadtbücherei und das Nationaltheater. Die Weinheimer Freudenbergstiftung finanziert zudem die Elternberaterin Sengül Kardelen an der Humboldtschule.

Das Angebot ist kostenlos. Deshalb ist die Umsetzbarkeit auch eine Frage des Geldes. Im besten Fall soll der Campus irgendwann auch Haupt- und Realschülern zur Verfügung stehen. Momentan wird er mit Geldern des Rotary-Clubs finanziert, die prominente Rotarier wie Carsten Ascheberg, die sich im Initiativkreis engagieren, von allen fünf Mannheimer Rotary-Clubs organisiert haben, sowie mit Fördergeldern des Ministeriums für Soziales und Integration Baden-Württemberg. „Aber diese Mittel sind endlich“, gibt Hummel zu bedenken.

In der Sitzung des Bildungsausschusses am Donnerstag wird es unter anderem auch um einen Antrag der SPD-Fraktion gehen, die für das Projekt weitere städtische finanzielle und personelle Mittel fordert. Außerdem hat die Fraktion Mannheimer Liste/Mittelstand für Mannheim einen Verwaltungsbericht über die Bildungschancen der Kinder in der Neckarstadt-West beantragt. Auch Gespräche mit dem Kultusministerium über die Förderung eines erweiterten Campus wurden aufgenommen.

„Der Stadtteil kann sich bestenfalls zu einem exemplarischen Vorzeigeort im Kampf gegen Bildungsungerechtigkeit und Bildungsarmut entwickeln“, findet Frank Schaller, Lehrer an der Marie-Curie-Realschule und ebenfalls Mitglied des Initiativkreises. „Wenn alle Akteure an einem Strang ziehen, kann Campus gelingen.“