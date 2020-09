Neun weitere Corona-Fälle – Gesamtzahl steigt auf 792

Mannheim.Dem Gesundheitsamt Mannheim wurden am heutigen Mittwoch neun weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Das gab die Stadt Mannheim bekannt. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim auf insgesamt 792. Ein großer Teil der neuen Fälle sei „reiseassoziiert“, so die Stadt in der Mitteilung. Bislang sind in Mannheim 675 Personen bereits wieder genesen.

Einen Überblick über die bestätigten Fälle in der Metropolregion Rhein-Neckar und im Main-Tauber-Kreis gibt es hier.