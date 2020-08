Neun weitere Coronavirus-Infektionen – Gesamtzahl der Fälle steigt auf 668

Mannheim.Das Gesundheitsamt Mannheim hat am Freitag neun weitere Coronavirus-Infektionen gemeldet. Damit steigt die Zahl der Corona-Fälle auf insgesamt 668 an. „Bei den neuen Fällen handelt es sich in fast allen Fällen um reiseassoziierte Infizierte oder enge Kontaktpersonen von bereits positiv getesteten Personen“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die weit überwiegende Zahl aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten würden dabei nur milde Krankheitsanzeichen zeigen und könnten dadurch in häuslicher Quarantäne verbleiben. 578 der mit dem Coronavirus infizierten Personen gelten bereits wieder als genesen.