Neunjähriges Mädchen bei Unfall schwer verletzt

Grünstadt.Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Mittwochmorgen in Grünstadt ein neun Jahre altes Mädchen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, überquerte das Mädchen gegen 7.40 Uhr die Leiningerstraße um von einer Bäckerei zu einer Tankstelle zu kommen. Das heranfahrende Auto bremste zwar, konnte einen Zusammenprall aber nicht mehr verhindern. Die Neunjährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ein geringer Sachschaden.