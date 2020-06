Neustart für Medicus-Ausstellung

Speyer.Bis zur Corona bedingten Zwangspause hat die kulturgeschichtliche Ausstellung „Medicus. Die Macht des Wissens“ mehr als 85 000 Gäste ins Historische Museum der Pfalz nach Speyer gelockt. Nun darf die Schau unter Berücksichtigung der nötigen Sicherheitsvorkehrungen am 5. September wieder eröffnen. Ein Termin für den Neustart der Familienausstellung „Grüffelo“ steht indes noch nicht fest.

Nur weil die nationalen und internationalen Leihgeber die Ausstellungsstücke länger in der Domstadt lassen, sei die Wiedereröffnung überhaupt möglich. Nach Angaben von Museumsdirektor Alexander Schubert werden solche kulturhistorisch bedeutsamen Exponate normalerweise nur sechs Monate entliehen. „Wir konnten aber in vielen Gesprächen Unser Anliegen vermitteln, Gerade diese Ausstellung, die den Spuren der medizinischen Erkenntnis folgt und aufzeigt, wie vergangene Generationen mit den großen gesundheitlichen Herausforderungen umgegangen sind, in den von der Pandemie geprägten Zeiten erneut präsentieren zu können“, betont Schubert. Zum Glück sei in der aktuellen Krise sei eine besondere Solidarität unter den Museen spürbar. Zudem hätten viele Partnerinstitutionen ebenfalls damit zu kämpfen, dass über Jahre vorbereitete Großprojekte dem Lockdown zum Opfer gefallen sind.

In Speyer soll nun eine eigene Sektion entstehen, die COVID-19 in die Historie großer weltumspannender Epidemien einordnet. Es sei ein Gebot der Stunde, Schnittmengen zwischen medizingeschichtlichen Phänomenen und der aktuellen, alles bestimmenden Entwicklung aufzuzeigen: „ Unsere kulturgeschichtlichen Ausstellungen haben immer einen großen Gegenwartsbezug, wenngleich dieser wahrscheinlich selten so greifbar war, wie im Falle der Medizingeschichte und Corona“, so Schubert. „Gesichts- und Atemschutzmasken, Abstandsgebote und Quarantäneregeln waren schon in früheren Zeiten die ersten Einflussmaßnahmen, um Ansteckungsrisiken zu mindern.“ Überarbeitet würde nun Deshalb neben dem Weg durch die Ausstellung auch die Präsentation, denn viele interaktive Stationen regen zum Anfassen an, was in Corona-Zeiten undenkbar ist.

Rechtzeitig vor der Wiedereröffnung des Museums werden Eintrittskarten für die Ausstellung im Online-Shop unter www.museum.speyer.de erhältlich sein. Bereits gekaufte Karten für die Medicus-Ausstellung behalten ihre Gültigkeit.