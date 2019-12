Nord Stream-Sanktionen könnten bis Ludwigshafen wirken

Mannheim.Das Kasseler Gas- und Ölunternehmen Wintershall Dea will sich nicht zu drohenden US-Sanktionen aufgrund seiner Beteiligung am Nord Stream 2 Projekt äußern. "Wir verfolgen die Entwicklungen in den USA genau und kommentieren die Angelegenheit darüber hinaus nicht weiter", teilte eine Sprecherin mit. Wintershall Dea gehört zu knapp 73 Prozent der Ludwigshafener BASF. Den Bau der umstrittenen Gas-Pipeline finanziert das Kasseler Unternehmen mit rund einer Milliarde Euro zu etwa einem Zehntel.

Oliver Hermes, Vorsitzender des Ost-Ausschuss – Osteuropavereins der Deutschen Wirtschaft, kritisiert die geplanten US-Sanktionen gegen die Gaspipeline Nord Stream 2 scharf: „Die Verabschiedung der Sanktionen gegen Nord Stream 2 durch das US-Repräsentantenhaus ist ein Affront gegen die europäische Souveränität und ein nicht akzeptabler Eingriff in die autonome Energiepolitik Europas", teilte er auf Anfrage mit. "Die Umsetzung dieser Sanktionen, die sich unmittelbar gegen europäische Unternehmen richten, würde die transatlantischen Beziehungen erheblich belasten."

Zugleich warnte Hermes vor steigenden Energiepreisen: "Sollten die Sanktionen umgesetzt werden, drohen zudem steigende Energiepreise zum Nachteil der europäischen Industrie und Verbraucher." Der Ost-Ausschuss-Vorsitzende forderte Bundesregierung und EU-Kommission auf, "alle diplomatischen Kanäle zu nutzen, um die Umsetzung dieses Gesetzes noch zu verhindern".