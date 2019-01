NTM-Tanz triumphiert mit „Vier Jahreszeiten“

Mannheim.Mit frenetischen Jubelschreien und lang anhaltendem Applaus ist am Freitagabend der Tanzabend mit der Uraufführung von „Die vier Jahreszeiten“ und dem Tanzstück „Empty House“ am Nationaltheater zu Ende gegangen. Vor ausverkauftem Schauspielhaus zeigten Giuseppe Spota ("Die vier Jahreszeiten") und Johan Inger ("Empty House") einen eindrucksvollen Abend voller Emotionen zum Thema Mensch, Natur, Gesellschaft, Zerstörung und Einsamkeit. Bezeichnenderweise spielt das Material Plastik in der Produktion Spotas eine große Rolle. Es steht in der Vivaldi-Adpation für die Verdreckung und Vermüllung der Welt. So geht es am Ende statt wie bei Vivaldis Violinkonzert-Evergreen "Die vier Jahreszeiten" um eine Naturhuldigung als Ereignis vielmehr um die Bedrohung der Welt durch den Menschen. Der „Winter“ spielt quasi an den Erdkappen mit bedrohlich vor sich hin schmelzenden Eisbergen mit – ein bisschen naiv – einer Art tanzenden Eisbären. Eindrucksvolle Bilder zaubern die Choreographen mit Mylla Ek (Kostüme) sowie Erki Berglund und Nicole Berry (beide Licht) auf die Bühne. Mitunter scheint der Mensch auch fast unterzugehen zwischen all den Klängen von Antonio Vivaldi und dem ungarisches Kolorit verströmenden Zeitgenossen Félix Lajkó, zwischen all den Bildern und Eindrücken. Während die meisten Tänzer und Tänzerinnen abwechselnd Natur und Menschen verkörpern, geistert durch die Produktion stets die personifizierte Natur, die sich windet, wehrt, kämpft. Vivaldis Musik ist elektronisch verfremdet. Sounddesign allüberall. „Empty House" ist ganz anders, ist abstrakter. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Es gehe ihm "um den Zustand der Einsamkeit, wie man ihn nachts auf großen Bahnhöfen findet, wo sich Menschen zur selben Zeit am selben Ort befinden, ohne sich je zu begegnen“, sagte Choreograph Inger dazu im Vorfeld.

Ausführliche Berichterstattung am Samstagnachmittag (online) und am Montag in der gedruckten Ausgabe.