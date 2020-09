Nur drei Coronavirus-Neuinfektionen bestätigt – 84 akute Fälle gemeldet

Mannheim.Nur drei weitere Coronavirus-Infektionen hat das Gesundheitsamt Mannheim am heutigen Dienstag gemeldet. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der bislang bekannten Fälle auf 849. Dagegen seien inzwischen 752 Personen wieder genesen – 14 mehr als noch am Tag zuvor. Damit gibt es laut der Behörde derzeit 84 akute Krankheitsfälle in der Quadratestadt. Die weit überwiegende Zahl aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeigten laut der Mitteilung nur milde Krankheitsanzeichen und könnten deshalb in häuslicher Quarantäne verbleiben.

Einen Überblick über die bestätigten Fälle in der Metropolregion Rhein-Neckar und im Main-Tauber-Kreis gibt es hier. Die Zahlen werden laufend aktualisiert.