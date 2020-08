Odenwälder Bankraub bei „Aktenzeichen XY“

Wald-Michelbach.Ein Maskierter stürmt am 9. Juli 2019 eine Bank im Wald-Michelbacher Ortsteil Affolterbach. Bewaffnet mit einer Pistole erbeutet er mehrere Tausend Euro und entkommt unerkannt. Trotz intensiver Fahndung kann der Täter nicht ausfindig gemacht werden. Um neue Hinweise zu erlangen, wenden sich die Ermittler nun an eine breite Öffentlichkeit. Am Mittwoch, 12. August, ab 20.15 Uhr wird der Fall in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY . . . ungelöst“ behandelt.