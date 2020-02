Odenwald-Tauber: Medikamentenengpass spitzt sich zu

Odenwald-Tauber.Apotheker, Ärzte, Krankenkassen und Pharmaindustrie kämpfen nach wie vor mit den Folgen des Medikamentenengpasses. Das Problem spitzt sich augenscheinlich sogar zu. Augenscheinlich: Wegen mangelhafter Meldepflicht fehlt die Durchsichtigkeit, die genaue Dimension lässt sich nicht exakt beziffern. „Die Situation wird von Monat zu Monat eher schlechter als besser“, meint jedenfalls ein Sprecher des Landesapothekerverbands. Das Bundesministerium für Gesundheit liefert auf Anfrage der FN keine Antwort auf die Frage, wie ernst die Lage eigentlich ist.

Das Schmerzmittel Ibuprofen, das Narkotikum Propofol, das Antidepressivum Venlafaxin, mitunter sogar lebenswichtige Antibiotika, Krebsmedikamente oder Blutdruckmittel: Etliche Wirkstoffe sind nur schwer oder gar nicht lieferbar. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) listet 277 Einträge unter den aktuell offenen Lieferengpässen für Humanarzneimittel in Deutschland (ohne Impfstoffe).

Gefährliche Auswirkungen

Ist ein Wirkstoff über keinen Hersteller verfügbar, kann es für Patienten (lebens-)gefährlich werden. Deutlich wird das an dem Beispiel des Antidepressivums Venlafaxin, dessen Beschaffung sich dieser Tage äußerst schwierig gestaltet. Eine Umstellung auf ein anderes Psychopharmakon sollte nicht leichtfertig geschehen, so Martin Trunk, externer Apotheker der Wertheimer Rotkreuzklinik: „Sie sollten nicht ohne zwingenden Grund gewechselt werden, da bis zum Wirkeintritt geraume Zeit vergehen kann.“ Gleichzeitig ist es Praxis, dass Patienten Antidepressiva ausschleichen lassen, also die Dosis langsam reduzieren, um die mitunter intensiven Nebenwirkungen zu minimieren.

Ein depressiver Mensch, der auf Venlafaxin eingestellt ist, befindet sich nun also in der Zwickmühle: Er muss die gesundheitlichen Folgen des abrupten Abbruchs seiner gewohnten Medikation ertragen, während der Effekt des neuen Medikaments noch auf sich warten lässt. Und selbst wenn dieses anfängt zu wirken, ist noch nicht gesagt, dass der Patient auf genau diesen Wirkstoff anspricht.

Erheblicher Mehraufwand

Für Ärzte und Apotheker bedeutet der Engpass einen erheblichen Mehraufwand. Ist das benötigte Medikament nicht verfügbar, müssen die Apotheken versuchen, ein Produkt eines anderen Herstellers und/oder eine andere Packungsgröße beizuschaffen. „Für über 90 Prozent der Apotheker ist das Handling der Lieferengpässe derzeit das größte Alltagsärgernis“, verweist der Sprecher des Landesapothekerverbands auf eine Befragung des Bundesverbandes. Je nach Apothekengröße seien Angestellte täglich circa zwei bis vier Stunden damit beschäftigt, nach Alternativen zu suchen. Ärzte wiederum sehen sich oft mit einem „immensen Beratungsaufwand, der nicht am Tresen oder,zwischen Tür und Angel’ erfolgen kann“, konfrontiert, erklärt Dr. Carsten Köber von der Kreisärzteschaft Bad Mergentheim.

Wenn es um die Ursachenfindung geht, nennen Beteiligte vor allem zwei Gründe: die Produktion patentfreier Medikamente im Ausland und die Rabattverträge zwischen Pharmaindustrie und Krankenkassen. Letztere führten dazu, dass sich solche Firmen, die keinen Zuschlag von Krankenkassen bekommen, aus dem Markt zurückziehen, erklärt Apotheker Martin Trunk. „Die Wirkstoffproduktion wird auf weltweit wenige Hersteller reduziert. Gibt es bei einem ernsthafte Probleme, fallen weltweit in der Folge ganze Herstellerketten für Fertigarzneimittel aus.“ Außerdem begünstigten die Verträge die Problematik, dass Hersteller ins Ausland ziehen, wo die Produktion billiger ist.

Mittelfristig könnte sich das Problem durch das Coronavirus noch weiter zuspitzen. Die besonders betroffenen chinesischen Provinzen Wuhan und Hubei sind Produktionsstandort für wichtige Arzneimittel. Gegenmaßnahmen sind rar. Das Gesundheitsministerium initiierte jüngst das „Gesetz für einen fairen Kassenwettbewerb“ (siehe Infobox). Es wurde am 13. Februar vom Deutschen Bundestag beschlossen. Ein Specher der AOK betont, dass es an der Zeit sei, Pharmaunternehmen in Deutschland mit einer Mindestbevorratung in die Pflicht zu nehmen. Das Problem ausgelaufener Patente, welche die Produktion im Ausland möglich machen, habe die EU-Kommission mittlerweile erkannt und Mitte letzten Jahres behoben.

„Dass daraufhin Fabriken auf der anderen Seite des Globus abgerissen und in Europa – für den weltweit globalisierten Markt – wieder aufgebaut werden, dürfte kaum wahrscheinlich sein“, so der Sprecher der AOK Baden-Württemberg.