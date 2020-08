Odenwaldklub bietet Radtour an

Schriesheim.Der Odenwaldklub (OWK) Schriesheim unternimmt einen weiteren Schritt in Richtung Normalität und bietet am heutigen Sonntag eine „Erkundungstour rechts und links des Neckars“ mit dem Fahrrad an. Treffpunkt ist um 13 Uhr am OWK-Platz (Festplatz). Die Streckenlänge beträgt etwa 27 Kilometer. Von Schriesheim geht es über Ladenburg, Neckarhausen und Edingen nach Wieblingen. Weiter geht es ins Neuenheimer Feld, Dossenheim und zurück nach Schriesheim. Zuvor ist allerdings noch eine Einkehr beim Kleintierzuchtverein Handschuhsheim geplant.