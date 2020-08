Ohne Fahrerlaubnis und mit gefälschten Kennzeichen auf der A61 unterwegs

Ludwigshafen.Ein 68-jähriger Mann ist am Dienstagmorgen auf der Autobahn 61 ohne Fahrerlaubnis und mit gefälschten Kennzeichen unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteile, stellten die Beamten der Autobahnpolizei gegen 7 Uhr am Autobahnkreuz Ludwigshafen einen Ford Mondeo fest, der in Schlangenlinien fuhr. Sie stoppten das Auto am Parkplatz Bobelach und stellten bei der Kontrolle fest, dass der Zulassungsstempel und der Nachweisstempel der Hauptuntersuchung eine Totalfälschung waren. Außerdem konnten am dem 2019 abgemeldeten Fahrzeug frische Unfallspuren festgestellt werden, die auf eine mögliche Unfallflucht hindeuten könnten. Der 68-jährige Fahrer, der sich mit einem der Beamten auf jugoslawisch unterhielt, war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und gab an, das Auto für 400 Euro gekauft zu haben, um es nach Serbien zu überführen. Da der 68-Jährige über keinen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde er vorläufig festgenommen. Mehrere Ermittlungen gegen ihn wurden eingeleitet, darunter auch ein Verfahren wegen einer möglichen Unfallflucht.