OMV-Tankstelle überfallen

Schwetzingen.Die OMV-Tankstelle am Rondell in Schwetzingen (Mannheimer Straße) wurde am Samstagabend, 18. Januar 2020, kurz vor 22 Uhr überfallen. Das schreibt die Polizei Mannheim am Montagmittag, 20. Januar 2020, in einer Presseerklärung. Demnach sollen drei maskierte Täter an dem Überfall beteiligt gewesen sein.

Einer davon Täter bedrohte zunächst die alleine anwesende Angestellte mit einer Waffe. Im weiteren Verlauf begaben sich alle drei Täter hinter den Tresen zum Kassenbereich und entnahmen aus der Kasse das Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Collinistraße. Eine unmittelbar nach Bekanntwerden eingeleitete Großfahndung verlief ohne Ergebnis. Die Kriminaltechniker der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernahmen die Spurensicherung am Tatort, die weiteren Ermittlungen führt das Kriminalkommissariat Mannheim.

Die Täter wurden von der Geschädigten wie folgt beschrieben:

1. Mann, etwa 185 Zentimeter groß, bekleidet mit schwarzer Sweat-Jacke mit weißem Reißverschluss und weißen Bändeln, Kapuze über den Kopf gezogen, dunkelblauer Jeanshose und dunklen Schuhen.

2. Mann, zirka 185 Zentimeter groß, bekleidet mit schwarzer Sweat-Jacke mit weißem Reißverschluss und weißen Bändeln, Kapuze über den Kopf gezogen, hellgrauer Jeans und weißen Schuhen.

3. Mann, etwa 185 Zentimeter groß, trug eine dunkle Jacke, Kapuze über den Kopf gezogen, eine schwarze Jogginghose mit seitlichen weißen Streifen und ein "Adidas"-Emblem an der Frontseite der Hose sowie dunkle Schuhe.

Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei zu melden. (pol/kaba)