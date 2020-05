Die Freibäder dürfen ab dem 6. Juni wieder öffnen – unter strengen Auflagen. Das hat die Corona-Lenkungsgruppe der Landesregierung am Donnerstag entschieden. Auf der Facebook-Seite unserer Redaktion führte diese Nachricht zu Jubelstürmen und akuter Bade-Sehnsucht. Es gab allerdings auch kritische Stimmen. Hier ein Überblick über die Meinung im Netz.

Die Wiedereröffnung lies die wenigsten kalt: Unter unserem Facebook-Eintrag zum Start der Badesaison reihen sich die Daumen und Herzen. Nutzer verlinkten sich gegenseitig, um die Eröffnung der Badesaison auch schon eine Woche davor feierlich einzuläuten. Allererste Freibad-Treffen werden verabredet. „Packt die (Bade-)Nudeln ein, ihr könnt bald wieder an den See!“, schreibt Nutzerin Miri Am ihren Freunden. „Juhu, Badesee wir kommen“, so auch Stefanie Klemm. „Ja man, endlich!“, schreibt Artijon El Padrino. Andere Nutzer haben das Schwimmen auch aus gesundheitlichen Gründen vermisst: „Vor allem stärkt es die Abwehrkräfte, löst Verspannungen und fördert somit einen erholten Menschen, der leistungsfähiger ist“, tauscht sich Angela Liebetrau mit einer anderen Nutzerin aus.

Aber nicht nur das kühle Becken wird herbeigesehnt: „Auch Saunen dürfen wieder öffnen“ – Angelika Bettels teilt die für sie frohe Botschaft mit lachendem Smiley. Andere Nutzer fiebern der Öffnung von Thermen entgegen.

Doch unter aller Vorfreude und Begeisterungsstürme mischen sich auch –wenige – skeptische Stimmen. Sie halten die Maßnahme für wenig förderlich bis kontraproduktiv im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Vor allem beschäftigt die Nutzer, nach welcher Logik die Lockerungen beschlossen wurden. „Alles darf aufmachen am 6. Juni“, beschwert sich Conny Harry Würtele, „aber keine Volksfeste, die auch unter freiem Himmel stattfinden oder kleine Kerwen. Ich verstehe die Politik nicht mehr. Ich finde das nicht gerecht uns Schaustellern gegenüber!“ Auch Paco Aguilar ärgert sich: „Und wo ist da der Unterschied zu Wellness Bereichen im Fitnessstudio?“, will er wissen.

Unverständnis schwingt mit

Thema im Netz ist auch die Begrenzung der Badegäste, die als Bedingung für die Öffnung gilt. „Wer darf dann nicht mehr rein?“, fragte Marcellus Braun. „Das gibt doch Mord- und Totschlag.“ Am Wochenende würde das ganze zur Farce werden, wenn Tausende in die Bäder wollen. Die Obergrenzen würden für die Betriebe mehr Aufwand bedeuten und keinen Gewinn ermöglichen, sondern nur den Verlust eingrenzen, ist sich Braun sicher. In diese Kritik reihen sich die Nutzer „Team Spatz“ ein: Die Frage sei, ob sich eine Gemeinde oder Stadt die Öffnung auch leisten können. Viele Bäder seien schon vor der Corona-Krise nahe an oder in den roten Zahlen gewesen.

Auch die Umsetzung der Abstandsregelung beschäftigt die Nutzer: „Das macht doch alles keinen Sinn. Soll man den Kindern eine Leine anziehen oder wie soll ich das verstehen?“, fragt Aida Armin. Kritisch sieht auch Nutzerin „Val P. ZL“ die Öffnung: „Coronavirus likes this“ - das Coronavirus freue sich darüber.