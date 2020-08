Mannheim.Den Parkautomaten des Maritim-Hotels in der Tiefgarage unterhalb des Wasserturms haben Unbekannte am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr gewaltsam geknackt. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Noch wissen die Ermittler weder, welches Werkzeug die Diebe dafür eingesetzt, noch, wie viel Bargeld sie entnommen haben. Bereits am 19. August wurde der Parkautomat aufgebrochen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen: 0621/1 74 33 10.