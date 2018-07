Partys rund um den Grand Prix

Anzeige

„Hockenheim lebt Formel 1“: Die Karlsruher Straße wird am Samstag wieder zur Party- und Fanmeile. Mit Livemusik auf drei Bühnen, Show- und Foodtrucks, viel Rennsport-Flair und einem tollen Gewinnspiel feiert der Hockenheimer Marketing-Verein (HMV) die Königsklasse des Rennsports. Los geht es ab 18 Uhr. Auf den Bühnen rocken „All that we are“, „Unity“ und „Silly Walk Attenders“ von 18 bis 20.30 Uhr die Stadt. Ab 21 Uhr bis Mitternacht sorgen dann „Silhouette Dream“, „Tanzanstalt Dr. Ernst“ und „Voodoo Kiss“ für Stimmung.

Und neben der Party gibt es mit etwas Glück ein besonderes Schmankerl: Mitmachen beim Gewinnspiel und ab zur Formel 1 nach Bahrain mit Flug und Übernachtung. Und das wird laut HMV am Formel-1-Samstag nicht die einzige Überraschung bleiben.

Am Formel-1-Wochenende dröhnen traditionell nicht nur die Motoren der Boliden auf dem Hockenheimring. Auch im Kulturhaus Pumpwerk gibt es dann regel- und „pegelmäßig“ etwas auf die Ohren. Den Startschuss geben am Donnerstag, 19. Juli, ab 20 Uhr die Lokalmatadore „Dougie & the Blind Brothers“.