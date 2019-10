Pavel Gross warnt vor Haien: "Gefährliche Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern"

Mannheim.Der Frust saß bei den Adlern Mannheim tief. Die 5:7-Heimniederlage des Titelverteidigers der Deutschen Eishockey Liga gegen die Iserlohn Roosters hatte einmal gezeigt, dass dem Team von Cheftrainer Pavel Gross vor allem die Kontinuität fehlt. Gegen die Kölner Haie wollen die Mannheimer am Freitag (19.30 Uhr) zeigen, dass sie es besser können.

"Die Kölner haben eine gefährliche Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern", warnt Gross vor den Rheinländern. "Sie kreieren ihre Chance, also müssen wir unsere Balance zwischen Offensive und Defensive finden. Wenn es dann nach dem ersten Drittel 0:0 steht, ist das für mich in Ordnung", steht für den Coach eine stabile Abwehr im Vordergrund. Die Adler können sich auf jeden Fall auf lautstarke Unterstützung freuen. Das Fanprojekt hat einen Buskonvoi auf die Beine gestellt. Insgesamt werden sich 22 Reisebusse nach Köln fahren. Insgesamt können die Blau-Weiß-Roten auf rund 1500 Fans hoffen.