Pfälzer Winzer starten Hauptlese

Rhodt unter Rietburg.Das wird ein guter Jahrgang“, sagt die Pfälzische Weinkönigin Anna-Maria Löffler und steckt sich ein paar helle Beeren in den Mund. In Rhodt unter Rietburg schneidet die Hoheit zum Beginn der Hauptlese an der Deutschen Weinstraße eifrig Sauvignon Blanc Trauben. „Gestern hatten wir 92 Grad Oechsle“, ist Winzer Marius Meyer, mit dem Verlauf der Saison bis jetzt „sehr zufrieden“. „Ich erwartet einen Jahrgang mit viel Potenzial“, sagt er. Diese Einschätzung teilt auch Ulrich Fischer vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum in Neustadt: „Wir rechnen mit einem überdurchschnittlichen Jahrgang. Für die Lese brauchen wir jetzt einen schönen Altweibersommer mit kühlen Nächten, sonnigen Tagen und wenig Niederschlag."

Der Sauvignon Blanc sei eine der ersten Rebsorten, die geerntet wird. „Er reift sehr schnell und man möchte ihn nicht zu lange hängen lassen, weil der Wein dann zu schwer wird und die Säure zu gering ist“, erklärt der Pfalzwein-Vorsitzende Boris Kranz. Man versuche, filigrane Weine zu produzieren und versuche deshalb den dafür perfekten Lesezeitpunkt zu treffen.

Probleme bereitet den Pfälzer Winzern allerdings zunehmend eine Pilz-Krankheit, die nach starker Trockenheit auftritt. „Esca ist ein bundesweites Problem“, sagt Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut und zeigt auf zwei Rebstöcke mit braunen Blättern. Übertragen werde der Pilz auch durch den Rebschnitt. „Wir markieren nach der Lese jeden betroffenen Stock und tauschen ihn im Frühjahr gegen einen neuen aus“, erklärt Marius Meyer. Bislang seien zum Glück nur vereinzelte Stöcke betroffen.

Anna-Maria Löffler steht jeden Tag von früh bis spät im Weinberg und liebt die körperliche Arbeit. „Da weiß man am Abend, was man getan hat. Außerdem gibt es nicht Schöneres als einen Sonnenaufgang im Weinberg und den Untergang erlebe ich dann auch hier“, erzählt sie und wirft einen Henkel Trauben in ihren Eimer.