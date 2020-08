Pferdeschändungen auf Reiterhöfen – Polizei sucht weiterhin Zeugen

Rhein-Neckar.Nach einer Vielzahl von Straftaten auf Pferdehöfen und Stallungen in den Ortschaften Heidelberg-Pfaffengrund, Plankstadt, Dilsberg und im Heddesheimer Ortsteil Muckensturm, bei denen Pferde vorsätzlich verletzt wurden, bittet die Polizei erneut um Mithilfe. Laut Polizeiangaben hatten unbekannte Täter den Tieren bereits seit Anfang Juni zumeist durch Schneidwerkzeuge Wunden im Schulter- und Genitalbereich zugefügt. Konkrete Hinweise auf den oder die Täter konnten bislang noch nicht erlangt werden. In der Zwischenzeit wurden unbekleidete Personen in den an die Pferdekoppeln angrenzenden Feldgebieten beobachtet, die teils mit Messern bewaffnet gewesen waren.

Das Polizeipräsidium Mannheim hat nach Bekanntwerden der Taten umfangreiche Ermittlungen aufgenommen und die Ermittlungsgruppe "Koppel" eingerichtet. Durch täterorientierte Ermittlungsarbeit sollen mithilfe der Kriminaltechnik die bislang unbekannten Täter identifiziert und überführt werden. Die Tatumstände werden aufgearbeitet und ein Schwerpunkt der Ermittlungsarbeit liegt im Bereich der umfassenden Suche und Sicherung von materiellen Tatspuren. Zudem hat die Polizei einen Podcast aufgenommen, der Pferde- und Stallbesitzer durch Sicherheitshinweise und Verhaltenshinweise zum Umgang mit verdächtigen Wahrnehmungen unterstützen soll. Der Podcast ist hier abrufbar.

Erneut bittet die Polizei darum, die Augen offen zu halten, wachsam zu sein und verdächtige Beobachtungen an oder im Umfeld von Reiterhöfen und Stallungen umgehend unter der Notrufnummer 110 oder 06203/930-50 zu melden.