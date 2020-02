„Phantome“ begeistern am NTM

Mannheim.Viel Jubel gibt es für diesen wilden Samstagabend im Opernhaus am Goetheplatz. Am Ende geht (fast) alles durcheinander. Salome irrt mit dem abgeschlagenen Kopf des Jochanaan über die Bühne, Wozzeck sucht vergeblich nach dem Messer, mit dem er seine Marie erstach, und Giovanni Bardi, der falsche Italiener namens Michael Rensburg, wird – ein Hauch „Tatort“ weht über die Bühne – von der Polizei verhaftet, abgeholt und abgeführt.

„Phantome der Oper“ heißt dieser Abend nach einer Idee des Starregisseurs Philipp Stölzl, der an diesem Abend und auch bei den Proben Besseres zu tun hatte, als in Mannheim zu proben, und Jan Dvorák samt Team Fantomas (mit Kathi Maurer und Heike Vollmer) bescheren dem Publikum einen unter dem Strich amüsanten Abend, der meist heiter ist, manchmal unter die Haut geht und selten langweilt – nur in der Mitte hängt der Abend ein wenig durch. Gegen die Story des falschen Nachwächters, der hier im Mittelpunkt steht und mehr als 400 Jahre Operngeschichte mit dem Ensemble, dem Chor und dem Orchester Revue passieren lässt, ist wenig zu sagen – allenfalls, dass er die Leute wirklich ganz unten abholt und insofern wohl als Versuch zu deuten ist, die bisweilen doch allzu hehre hohe Kunst auf Straßenebene tieferzulegen.

„Wir wollen alles so erklären, dass für jedermann ein Einstieg möglich wird“, sagte ja auch Dvorák im Vorfeld gegenüber dieser Redaktion. „Aber wir machen das nicht trocken, denn wir haben eine Handlung und auch eine Hauptfigur: den Nachtwächter in einem Opernhaus. Er liebt die Oper inbrünstig, und zwar die italienische. Als die verehrte Kunst mit Wagner stark zur deutschen Seite neigt, ist er bestürzt.“ Das ist schon gut gemacht in seiner Mixtur und der Inszenierung. Chor und Solisten agieren bestens, die Übergänge und Mixturen aus den Musiken gelingen, am eindrucksvollsten ist der Kampf zwischen Bizets „Carmen“-Musik und Wagners Sachsens Hohelied auf die deutschen Meister und die deutsche Kunst in den „Meistersingern zu Nürnberg“.

Der Musikalische Leiter Mark Rohde hat das gut im Griff, das Orchester reagiert gut, nur im „Fliegenden Holländer“-Chor der Seemänner klingt das etwas dünn.

Sopranistin Martina Welschenbach spielt und singt hervorragend, bei der Alten Musik vielleicht einwenig zu flatterhaft und mit zu viel Vibrato, was Mezzosopranistin Shahar Lavi etwas besser kontrolliert – aber sie ist ja auch keine Sopranistin, würde Giovanni mit seinem übertriebenen und künstlichen italienischen Akzent sagen. Joachim Goltz lässt seinen brillanten Bariton so strahlen wie auch Sung Ha seinen Daland-Bass, Tenor Joshua Whitener zeigt wirklich schöne Farben und, ja, auch Kraft, auch wenn ihm für Arien wie „La donna è mobile“ die Italianità fehlt. Da könnte schon mehr Schmiss drin stecken.

Der Abend unterhält ist sicher ein gelungener Versuch, zum einen die verkrustete Atmosphäre im Opernauditorium aufzubrechen und zum anderen den Menschen vor Augen und Ohren zu führen, dass die Gattung eben schon sehr viel erlebt hat und seit Puccinis „Turandot“ im Grunde keine großen Klassiker mehr hervorgebracht hat. Das voll besetzte Opernhaus ist begeistert.