Pizzabote mit Schusswaffe überfallen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen.Ein junger Pizzabote ist am Freitagabend im Bereich der Gudrunstraße / Amalienstrße im Ludwigshafener Stadtteil West überfallen worden. Ein bislang unbekannter Täter hatte dort gegen 21:15 Uhr dem 16-Jährigen aufgelauert und ihn dann mit vorgehaltener Schusswaffe gezwungen, sein Bargeld herauszugeben. Das berichtete die Polizei.

Die Beschreibung des Tatverdächtigen geben die Beamten wie folgt an: etwa 25 Jahre alt und 180 cm groß, Glatze und Vollbart, Tätowierung am rechten Handgelenk (A im Kreis), bekleidet mit weißem T-Shirt und schwarzer Hose. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0621 / 963-2773 zu melden.