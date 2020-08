Pkw an Ampel entwendet und Polizisten verletzt

Heidelberg.Ein 36-jähriger Mann hat am Mittwochnachmittag zunächst ein Auto aus dem laufenden Verkehr entwendet und später Polizeibeamte geschlagen und gebissen. Wie die Polizei mitteilte, lief der 36-Jährige gegen 16.30 Uhr in der Bismarckstraße auf eine rote Ampel zu und lehnte sich in das Beifahrerfenster eines haltenden Pkw. Der Mann drohte dem 37-jährigen Fahrer damit, ihn anszuspucken. Dieser stieg daraufhin aus und bat andere Verkehrsteilnehmer um Hilfe, da er dachte, dass ihm sein Auto gestohlen werden soll. Der 36-Jährige nutzte den Moment aus, setzte sich ans Steuer des leeren Pkw und fuhr davon. Kurze Zeit entdeckte eine Streifenwagenbesatzung das Fahrzeug und nahm den sich wehrenden Mann unter Einsatz von Pfefferspray fest. In der Gewahrsamszelle randalierte der 36-Jährige weiter, schlug und trat nach den Beamten. Einem Polizisten biss er ins Bein. Zwei Beamten wurden dabei leicht verletzt. Ein Alkoholtest ergab bei dem Randalierer einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Es stellte sich heraus, dass dem Mann erst vor wenigen Tagen die Fahrerlaubnis entzogen wurde.