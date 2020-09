Pkw-Fahrer übersieht Motorradfahrer im Kreisverkehr

Haßloch.Bei einem Verkehrsunfall im Kreisel in der Neustadter Straße in Haßloch ist ein Motoradfahrer leicht verletzt worden. Laut Polizeiangaben vom Mittwoch übersah ein 59-jähriger Autofahrer den Fahrer einer Yamaha am Dienstag gegen 10 Uhr beim Einfahren in den Kreisverkehr, wodurch es zu einem Zusammenstoß kam. Der Motorradfahrer erlitt durch den Unfall Hautabschürfungen. Gegen den Pkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro.