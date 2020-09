Pkw gerät auf A65 in Brand – Richtungsfahrbahn zwischenzeitlich voll gesperrt

Landau.Ein Pkw ist auf der A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen kurz nach der AS Landau-Nord in Brand geraten. Laut Polizeiangaben war die Ursache des Feuers am Freitag gegen 13.38 Uhr ein technischer Defekt des Fahrzeugs. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und eine Ausbreitung verhindern. Während der Aufräum- und Löscharbeiten musste die Richtungsfahrbahn bis etwa 14.30 Uhr voll gesperrt werden. Bis etwa 15 Uhr war der rechte Fahrstreifen gesperrt. Verletzt wurde niemand.