Pkw prallt gegen Baum und geht in Flammen auf - Fahrer lebensgefährlich verletzt

Südhessen.Am Dienstag (18.8.) gegen 9.20 Uhr kam es in Modautal auf der L 3099 zwischen den Ortschaften Hoxhohl und Ernsthofen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 80-Jähriger aus Mühltal war als alleiniger Insasse mit einem VW Multivan in Richtung Ernsthofen gefahren. Zeugenaussagen entsprechend, hat das Fahrzeug zuvor bereits während der Fahrt Rauch entwickelt. In einem Waldstück verunfallte das Fahrzeug schließlich an einem Baum; das Fahrzeug ging in Flammen auf. Der Fahrer wurde hierdurch lebensgefährlich verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Das Fahrzeug brannte vollständig aus, der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Zur Ursachenklärung wurde ein Sachverständiger beauftragt. Die Strecke musste in beide Richtungen voll gesperrt werden und konnte erst um 11.10 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.