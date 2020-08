Pokalfinale erreicht - SV Waldhof Mannheim gewinnt gegen ASC Neuenheim

Heidelberg.Der SV Waldhof Mannheim hat verdient das Endspiel des badischen Verbandspokals erreicht: Am Samstag gewann die Mannschaft von Patrick Glöckner mit 3:0 (1:0) beim siebtligisten ASC Neuenheim. Die Führung für den SVW entstand durch ein Eigentor: Famara Sanyang bugsierte den Ball nach einer Flanke aus dem rechten Halbfeld von Arianit Ferati kurz vor der Halbzeitpause unglücklich über die Linie des eigenen Kastens (45. Spielminute +2). Mohamed Gouaida erhöhte in der 50. Minute zum 2:0. Onur Ünlücifci besorgte in 63. Minute auf Flanke von Marcel Costly den 3:0-Endstand.

Im Finale treffen die Buwe nun auf den FC Nöttingen. Ausgetragen wird das Endspiel im Rahmen des „Finaltags der Amateure“ am Samstag, 22. August, im Dietmar-Hopp-Stadion in Hoffenheim. Mit einem Sieg könnte den Mannheimern wie im letzten Jahr die erste Runde des DFB-Pokals winken.