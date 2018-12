Polizei beschlagnahmt Marihuana, Haschisch, mehrere Waffen und mutmaßliches Drogengeld

Bensheim.Zivilfahnder der Polizeidirektion Bergstraße haben am Donnerstag in Bensheim unter anderem mehrere Gramm Marihuana, zwei Schreckschusswaffen und eine größere Menge Bargeld gefunden. Wie die Behörde am Freitag mitteilte, stoppten Beamte zunächst ein mit zwei Männern besetztes Fahrzeug. Bei der Kontrolle des Autos fiel den Beamten ein deutlicher Cannabisgeruch auf. Marihuana und Haschisch wurde sichergestellt.

Der Fahrer gab sich zunächst als 21 Jahre alt aus. Er war nicht im Besitz eines Führerscheins. Nachdem der Fahrzeugschlüssel beschlagnahmt wurde, entließen die Beamten den Fahrer und seinen 30 Jahre alten Beifahrer.

Bei weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Fahrer falsche Personalien angegeben hatte und anstatt 21 Jahre bereits 23 Jahre alt ist. Zudem stammt er aus Weinheim. In der Wohnung des 30-jährigen Beifahrers in Bensheim nahmen Beamte den Fahrer abermals fest. Hier beschlagnahmte die Polizei weitere 20 Gramm Marihuana sowie Kleinstmengen Haschisch und rund 5600 Euro.

Im Rahmen weiterer Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass der 23 Jahre alte Mann ohne festen Wohnsitz zusammen mit einer 20 Jahre alten Frau einen Drogenhandel betreibt. Daraufhin durchsuchte die Polizei die Bensheimer Wohnung der 20-Jährigen.

Hier wurden neben weiteren knapp 140 Gramm Marihuna auch zwei Schreckschusswaffen, eine Machete und mehr als 4800 Euro mögliches Drogengeld sichergestellt. Das Marihuna war teilweise verkaufsfertig verpackt.

Alle drei Festgenommenen müssen sich jetzt wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten. Der 23-Jährige soll im Laufe des Freitags einem Haftrichter am Amtsgericht vorgeführt werden.