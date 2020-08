Ludwigshafen.Drei Männer haben in der Nacht auf Sonntag versucht, in die Postbank–Filiale in der Ernst-Boehe-Straße einzubrechen. Dabei lösten sie einen Alarm aus – Streifenbeamte konnten die 35 und 36 Jahre alten Männer auf frischer Tat ertappen. Sie versuchten gerade, einen Geldautomaten aufzuhebeln. Sie flüchteten zunächst in ein Gebüsch, ließen sich dann aber widerstandslos festnehmen.