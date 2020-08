Polizei fasst mehrere Exhibitionisten

Mannheim.In Heidelberg sind am Wochenende in zwei Fällen von Exhibitionismus zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen worden. Wie die Polizei miteilte, gesellten sich am Samstagabend gegen 22.40 Uhr zwei männliche Personen mit nacktem Oberkörper zu drei Personen, die sich auf der Neckarwiese aufhielten. Die beiden alkoholisierten Männer provozierten einen Streit, der in Handgreiflichkeiten mündete. Anschließend zog einer der beiden seine Hose runter und provozierte zwei vorbeilaufende Frauen. Bei der anschließenden Sachverhaltsaufnahe durch Polizeibeamte ergab ein Alkoholtest einen Wert von jeweils über einem Promille bei den Männern.

Am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr setzten sich zwei Frauen im Alter von 20 und 21 Jahren auf einer Parkbank in der Kurfürstenanlage und wurden dabei von einem Mann angesprochen, der sich neben sie setzen wollte. Nachdem die Frauen das abgelehnt hatten, setzte sich der Mann auf eine benachbarte Bank und onanierte. Die Frauen verständigten die Polizei, die den Mann kurze Zeit später stellen und vorläufig festnehmen konnte.