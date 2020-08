Polizei fasst Seriendieb

Bensheim.Ein 23-jähriger Mann ist am Montagnachmittag in Speyer beim Versuch, Parfüm zu entwenden, vorläufig festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, befand sich der wohnsitzlose Mann gegen 17.30 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Maximilianstraße und verstauten Parfümflaschen in seinem Rucksack. Ein Mitarbeiter erkannte den 23-Jährigen wieder, da dieser bereits Anfang August Waren im Wert von 1100 Euro entwendet hatte und entkommen konnte. Der Mann konnte noch im Laden einer polizeilichen Kontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass der 23-Jährige bei einem dritten Diebstahl Parfüm im Wert von 650 Euro entwendet hatte.