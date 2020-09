Polizei kontrolliert alkoholisierten Autofahrer – 60-Jähriger beleidigt Beamten

Viernheim.Bei stichprobenhaften Verkehrskontrollen haben Streifenbeamte in Viernheim zwei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, die offensichtlich alkoholisiert unterwegs waren. Wie die Polizei am Montag mitteilte, stoppte die Streife eine 50-jährige Frau in der Nacht zum Samstag gegen Mitternacht in der Einsteinstraße. Die 50-Jährige musste die Beamten schließlich für eine Blutentnahme auf die Wache begleiten. Weil die Frau eigentlich zu einer Feier in der Einsteinstraße hatte fahren wollen, wurde der 60-jährige Veranstalter auf die Kontrolle aufmerksam. Er beleidigte die Polizisten daraufhin mehrfach, sodass auch gegen ihn Anzeige erstattet wurde.

Ein 43-jähriger Pkw-Fahrer aus Viernheim wurde gegen 2.50 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße, Ecke Industriestraße kontrolliert. Der Mann wollte gerade in sein Auto einsteigen, als die Streife ihn entdeckte. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,5 Promille. Zur Verhinderung einer Trunkenheitsfahrt wurde der Autoschlüssel des 43-Jährigen sichergestellt.