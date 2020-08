Polizei sucht Zeugen nach Straßenraub

Worms.Ein bislang unbekannter Täter hat einer 74-jährigen Frau in der Güterhallenstraße in Worms ihre goldene Halskette gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Straßenraub bereits am Samstag gegen 16 Uhr. Die 74-Jährige wollte gerade ihr Auto aufschließen, als der männliche Täter von hinten an die Seniorin herantrat und ihr die goldene Kette vom Hals riss. Daraufhin flüchtete der Unbekannte mit einer zweiten Person in Richtung Gautunnel. Sie werden wie folgt beschrieben: Beide sind etwa 20 Jahre alt, schlank, haben einen dunkleren Hauttyp und dunkle Haare. Zur Bekleidung konnte die Geschädigte keine Angaben machen. Die 74-Jährige wurde durch den Vorfall leicht am Hals verletzt.