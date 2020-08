Polizeikontrolle entdeckt Personenbeförderungsunternehmen ohne Konzession, Zulassung und Versicherung

Bad Dürkheim.Bei einer Kontrolle des gewerblichen Personenverkehrs in Bad Dürkheim haben Beamte der Zentralen Verkehrsdienste Rheinpfalz und der Polizeiinspektion Bad Dürkheim ein Fahrzeug eines Personenbeförderungsunternehmens festgestellt, das bereits im Herbst 2019 die Konzession verloren hatte. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kann die zuständige Verfolgungsbehörde dafür Bußgelder bis zu 20 000 Euro verhängen. Erste Ermittlungen nach der Kontrolle am Donnerstag zeigten, dass der Unternehmer dennoch seinen Betrieb ungehindert fortgeführt hatte. Zudem war das Fahrzeug weder zur Personenbeförderung zugelassen, noch zu diesem Zweck versichert. Trotzdem hatte das Unternehmen sogar regelmäßig Krankentransporte durchgeführt.