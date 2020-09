Ludwigshafen.Bei einem Auffahrunfall sind am Mittwoch in Ludwigshafen zwei Polizeibeamte leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war ein 63-jähriger Autofahrer gegen 13.30 Uhr auf der Kreuzung Wittelsbachstraße/Mundenheimer Straße auf einen verkehrsbedingt wartenden Streifenwagen aufgefahren. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro.