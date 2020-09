Positiver Corona-Test an Geschwister-Scholl-Schule

Worms.Wie das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Alzey-Worms am Freitag mitteilte, ist eine Integrationskraft, die in einer zweiten Klasse der Geschwister-Scholl-Schule in Worms eingesetzt ist, positiv auf das Corona-Virus getestet worden. „Die Mitschülerinnen und -schüler und die Lehrer, die in der Klasse unterrichtet haben, sind unter Quarantäne gestellt worden“, wird die Leiterin des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung Alzey-Worms, Berit Kohlhase-Griebel, in der Pressemitteilung der Kreisverwaltung zitiert. Sie sollen nun alle am Montag in Worms getestet werden.