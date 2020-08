“Ppppodcast” des “MM” erfährt bundesweite Beachtung

Mannheim.Das am Mittwoch angelaufene Podcast-Projekt dieser Redaktion zum Thema Stottern hat einen erfolgreichen Start hingelegt. So wurde die von Redakteur Sebastian Koch moderierte Folge bis Donnerstagmittag sowohl im Morgenweb als auch auf Spotify und Deezer zahlreich nachgefragt. Koch, der selbst stottert, führt darin ein Gespräch mit Chefredakteur Karsten Kammholz über die Ziele dieses Podcasts und die Gefühle bei Sprech-Blockaden. Dass der „Ppppodcast – der Podcast von Stotternden für Stotternde“ ein nicht ganz alltägliches journalistisches Format ist – das beweist auch die bundesweite Resonanz. So griffen unter anderem die „Süddeutsche Zeitung“, der TV-Sender „RTL“ oder das Portal „t-online.de“ eine dpa-Meldung zum Thema auf ihren Onlineportalen auf.

Für die weitere Produktion sucht Koch Eltern von stotternden Kindern. Im Gespräch möchte er darüber aufklären, was es für eine Familie bedeutet, ein stotterndes Kind zu erziehen, welche Sorgen Eltern haben – und welche glücklichen Momente es gibt. Ein Vorgespräch ist natürlich möglich. Interessierte melden sich bei sekoch@mamo.de.