Putzaktion am Neumarkt

Mannheim.Die Aktion „Putz‘ Deine Stadt raus!“ hätte im März in den Stadtteilen stattfinden sollen und wurde wegen Corona abgesagt. In der Neckarstadt West haben sich jedoch Quartiersmanager und Streetworker des Caritas-Verbandes an einem Nachmittag zusammengetan, um die Aktion quasi nachzuholen und am Heumarkt klar Schiff zu machen. Zusammen mit den Anwohnern, die sich öfter mal auf dem Heumarkt

...