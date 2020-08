Radfahrer mit 2,36 Promille kollidiert fast mit Polizeistreife

Deidesheim.Ein 37-jähriger Radfahrer ist am Donnerstag gegen 23 Uhr mit einem Atemalkoholwert von 2, 36 Promille in Deidesheim von der Polizei kontrolliert worden. Wie die Beamten mitteilten, fuhr der Radler ohne Licht auf der falschen Straßenseite. Als er auf die richtige Seite wechseln wollte, beachtete er nicht die ihm entgegenkommende Polizeistreife. Die Polizisten verhinderten eine Kollision. Dem 37-Jährigen ist auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen worden. Dabei wurde der Mann aggressiv und musste vorübergehend gefesselt werden. Während der polizeilichen Maßnahmen gab er an, dass er nur zum Schutz vor einer Corona-Infektion Alkohol konsumiert habe.