Radfahrer stürzen über Hindernis und verletzen sich

Mannheim.Zwei Radfahrer sind in der Nacht auf Sonntag in der Oststadt über einen auf dem Radweg liegenden eScooter gestürzt und zogen sich dabei Verletzungen zu. Wie die Polizei mitteilte, legte eine unbekannte Person den unbeleuchteten Roller auf dem Radweg am Hans-Reschke-Ufer ab. Zwei Radfahrer fuhren den Weg gegen 1 Uhr entlang, erkannten das Hindernis nicht und stürzten zu Boden. Ein 35-jähriger Radfahrer verlor beide Schneidezähne, der zweite, ebenfalls 35-jährige, Radfahrer zog sich Schürfwunden zu. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-3310 zu melden.