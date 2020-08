Radfahrer stürzt über geöffnete Autotür

Worms.Am Mittwochnachmittag ist ein Fahrradfaherer bei einem Verkehrsunfall in Worms leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der 37-Jährige gegen 16.15 Uhr in der Gutenbergstraße in Richtung Gewerbeschulstraße unterwegs. Eine 45-jährige Frau wollte aus ihrem am Fahrbahnrand gepakten Auto aussteigen und übersah beim Öffnen der Fahretür den Radfahrer. Der Mann stürzte und zog sich Verletzungen an der Hand zu. Zur weiteren medizinischen Untersuchung wurde er in ein Krankenhaus gebracht.