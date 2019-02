Radfahrerin bei Verkehrsunfall in Schifferstadt tödlich verletzt

Schifferstadt.Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Schifferstadt ist eine Radfahrerin von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Autofahrer nach ersten Erkenntnissen gegen 13.45 Uhr von einem Supermarktparkplatz nach links in den Waldspitzweg abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit der Radfahrerin.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hat ein Gutachterbüro zur Klärung des Unfallhergangs beauftragt. Die Personalien der verstorbenen Radfahrerin stehen noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an. Ein Rettungshubschrauber, die Freiwillige Feuerwehr Schifferstadt und das Kriseninterventionsteam waren im Einsatz. Der Waldspitzweg musste bis zum Abschluss der Unfallaufnahme gesperrt werden.