Radtraining für Kinder in den Ferien

Mannheim.Wegen der Corona-Pandemie ist in diesem Jahr auch die Radfahrausbildung für Viertklässler ausgefallen. Um dies zumindest etwas auszugleichen, bieten die Kreisverkehrswacht Mannheim und ihre von der Polizei betriebene Jugendverkehrsschule in den Sommerferien jetzt an allen Wochentagen freiwillige Fahrradtrainings in der Oskar-von-Miller-Str. 5 (Käfertal) an. Das teilt die Kreisverkehrswacht mit.

Weitere Informationen zu Uhrzeiten und Anmeldung gibt es unter www.kvw-mhm.de. Mit diesem Angebot könne man den Kindern zumindest einen kleinen Ersatz bieten für den entgangenen „Fahrradführerschein“, der „eine ausgesprochen begehrte Trophäe“ darstelle und Eltern die Sicherheit gebe, ihre Kinder selbstständig mit dem Rad am Straßenverkehr teilnehmen zu lassen.