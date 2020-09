Räuberische Erpressung mit Messer in zwei Fällen

Frankenthal.

In zwei Fällen von räuberischer Erpressung mit einem Messer, die sich in der Nacht auf Samstag in Frankenthal zugetragen haben, sucht die Polizei nach Zeugen. Beim ersten Fall entwendete der Täter nach Polizeiangaben die Rucksäcke von zwei 18-Jährigen. Zuvor hatte sich der Täter ihnen gegen 1.40 Uhr im Stadtteil Mörsch mit dem Fahrrad genähert und nach einer Zigarette gefragt. Plötzlich habe er ein Küchenmesser gezogen und die beiden Geschädigten dazu aufgefordert, die Rucksäcke auszuhändigen. Anschließend flüchtete der Unbekannte.

Während der Sachverhaltsaufnahme meldete sich ein weiterer Geschädigter bei der Polizei, dem ebenfalls in Mörsch ähnliches wiederfahren sei. Der Täter forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe seines Bargelds. Als der Geschädigte ihm klar machte, nichts dabei zu haben, flüchtete der Unbekannte ohne Beute.

Zeugen melden sich unter den Telefonnummern 06233/313-0 oder 06237/934-100 bei der Polizei.