Randalierer greift Polizisten an

Weinheim.Ein 44-jähriger Mann hat am Mittwochabend in seiner Wohnung in Weinheim randaliert und anschließend auf Polizeibeamte eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, wählten Zeugen den Notruf, da sie aus der benachbarten Wohnung Schläge und Schreie hörten. Die Beamten trafen vor Ort den 44-Jährigen an, der deutlich unter Alkoholeinfluss stand und sein Mobiliar zerschlagen hatte. Seine 21-jährige Tochter hatte sich aus der Wohnung zu Nachbarn geflüchtet. Als der Mann in Gewahrsam genommen werden sollte, verhielt er sich den Beamten gegenüber aggressiv, sodass ihm Handschließen angelegt werden mussten. Nachdem ihm diese auf dem Polizeirevier wieder abgenommen wurden, ging er mit Fäusten auf die Polizisten los. Nur unter Anwendung von Pfefferspray konnten dem 44-Jährigen die Handschließen wieder angelegt werden. Anschließend wurde der Mann zum Ausspülen der Augen in ein Krankenhaus und später in eine Fachklinik gebracht.