Rangelei an Brunnen endet mit Körperverletzung

Eberbach.Bei einer Rangelei am Brunnen in der Rockenauer Straße in Eberbach ist ein 17-jähriger Mann leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch erschien ein bislang unbekannter Mann am Dienstag gegen 14.50 Uhr am Brunnen und wollte mehrere Kanister mit Wasser füllen. Dabei regte er sich über eine 22-jährige Frau auf, die ihr Auto vor dem Brunnen parkte, nachdem sie zuvor ihren 17-jährigen Bruder abgesetzt hatte. Auf aggressive Weise pöbelte der Unbekannte die 22-Jährige an, weil er dichter an den Brunnen heranfahren wollte. Anschließend beleidigte er die Frau und ging mit zwei Plastikkanistern so achtlos und provokant an ihrem Wagen vorbei, dass die Kanister gegen den Lack schlugen.

Der 17-jährige Bruder erkannte den Streit aus der Ferne und eilte zur Hilfe. In der Folge entwickelte sich eine handfeste Rangelei und der 17-Jährige wurde leicht verletzt. Schließlich beleidigte der Unbekannte die Geschwister mehrfach und fuhr mit seinem Auto davon. Zeugen, die den Vorfall am Dienstagmittag beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06271/921-00 zu melden.