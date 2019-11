Rauchentwicklung im Maschinenraum: Feuerwehr auf Güterschiff in Mannheim im Einsatz

Mannheim.Eine geplatzte Ölleitung auf einem Güterschiff im Mannheimer Hafen hat am Freitagmittag einen Feuerwehreinsatz verursacht. In einer ersten Meldung sprach die Feuerwehr noch von einem Brand im Maschinenraum des in Höhe der Rheinkaistraße liegenden Schiffes. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit einem Trupp unter Atemschutz im Einsatz.

Derzeit wird der Machinenraum belüftet. Der Einsatz wird in Kürze beendet sein.