Regelbetrieb an Schulen soll nach den Sommerferien wieder beginnen

Mainz.An den rheinland-pfälzischen Schulen soll nach den Sommerferien der Regelbetrieb für alle Schüler wieder beginnen. Für die Kitas sei dies ebenfalls nach den Sommerschließzeiten geplant, kündigte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Mittwoch in Mainz an. Voraussetzung seien weiterhin niedrige Neu-Infektionen mit dem Coronavirus. "Unsere Expertinnen und Experten aus den Bereichen Pädiatrie, Virologie, Psychologie, Erziehungswissenschaften und Psychologie sind sich einig, dass der Verzicht auf Abstandsregeln perspektivisch möglich ist." Allerdings komme es weiterhin auf Maßnahmen des Gesundheits- und Infektionsschutz an.

Dazu gehören in den Schulen unter anderem feste Gruppenkonstellationen, die Nachverfolgbarkeit für den Infektionsfall und regelmäßiges Lüften sowie weitere Hygienemaßnahmen.

Der Schritt werde gemeinsam mit allen Beteiligten gegangen. Die Schulen hätten bereits umfassende Informationen erhalten. "Bis zur vorletzten Schulwoche werden sie weitere schulartspezifische Leitlinien, klare Vorgaben für den Präsenz- wie Fernunterricht in Corona-Zeiten sowie ein überarbeitetes Hygienekonzept für die Organisation des Schuljahrs 2020/2021 erhalten." Darüber hinaus erhielten die Eltern und Schüler detaillierte Informationen zum Infektions- und Gesundheitsschutz.

Für die Kitas soll in der kommenden Woche ein weiterer Fahrplan festgelegt werden, der die weitere Ausweitung des Betriebs in den Einrichtungen, zum Beispiel durch größere Gruppen, ermögliche.

Ein geregelter Kita- und Schulalltag in Zeiten von Corona könne nur funktionieren, wenn alles gründlich vorbereitet und für alle Situationen gerüstet sei - von der Frage der Beförderung über die Frage des Mittagessens bis hin zur Planung und Organisation des Kita- beziehungsweise des Schultags, betonte Hubig. "Ich verspreche Ihnen allen: Wir tun alle alles dafür, dass es nach den Sommerferien beziehungsweise nach den Sommerschließzeiten losgeht, mit allen und für alle!"