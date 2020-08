Rempler vor Gaststätte endet in Schlägerei

Neustadt.Ein Rempler zwischen zwei Männern vor einer Gaststätte in der Hindenburgstraße in Neustadt an der Weinstraße hat zu einer Schlägerei geführt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, schlug ein 33-Jähriger einem 23-Jährigen nach einem kurzen verbalen Streit am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr unvermittelt ins Gesicht. Der 33-Jährige erlitt durch die darauffolgende Schlägerei Prellungen im Gesicht und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Zeugen konnten die beiden Streithähne noch vor dem Eintreffen der Polizei trennen.