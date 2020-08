Rennradfahrer zu schnell und riskant unterwegs

Lautertal.Nicht nur, dass ein 33-jähriger Fahrradfahrer mit seinem Rennrad schneller als die erlaubte Höchstgeschwindigkeit die L 3098 befahren hat - auch gefährdete er sich und andere mit einem riskanten Überholmanöver. Eine Polizeistreife der Verkehrsinspektion fuhr am Mittwochnachmittag zufällig hinter dem Radfahrer her, als er ein vorausfahrendes Auto offensichtlich als mobiles Hindernis wahrnahm und dieses überholte. Hierbei trat der Radler nach Angaben der Beamten so in die Pedale, dass er schneller als die erlaubten 40 Stundenkilometer unterwegs war.

Riskanterweise überholte er in einem unübersichtlichen Kurvenbereich. Nur durch eine Vollbremsung konnte ein entgegenkommendes Auto einen Zusammenstoß verhindern. Scheinbar unbeeindruckt radelte der 33-Jährige weiter und konnte letztendlich von der Polizeistreife am Felsenmeer gestoppt werden. Das grundsätzliche Verhalten im Straßenverkehr erläuterten die Beamten in einem Gespräch intensiver. Des Weiteren wurde dem 33-Jährigen mitgeteilt, dass gegen ihn ein Bußgeldverfahren wegen mehreren Verkehrsverstößen eingeleitet wird.