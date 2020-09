Rentner mit Enkeltrick um 70.000 Euro betrogen

Rüsselsheim/Darmstadt.Mit dem berüchtigten Enkeltrick haben Unbekannte von einem gutgläubigen Rentner 70 000 Euro ergaunert. Der alte Mann war von einem Betrüger angerufen worden, der sich als sein Enkel ausgab und behauptete, das Geld für einen Autokauf zu brauchen. Eine Komplizin ging dann am Donnerstag in Rüsselsheim (Kreis Groß-Gerau) zu ihm und ließ sich das Bargeld in einem Briefumschlag geben, wie die Polizei in Darmstadt am Freitag mitteilte. Von den beiden Unbekannten fehlte zunächst jede Spur. Die Frau soll etwa 25 Jahre alt sein.